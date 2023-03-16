О том, что власти Польши ускоренно направят в Украину четыре истребителя советского производства МиГ-29, уже подготовленных к боевым действиям, и на это уйдет не более нескольких дней, пишет «НБН», ссылаясь на слова президента соседней страны Анджея Дуду, прозвучавшие сегодня, 16-го марта на пресс-конференции, и опубликованные «Радио Свобода».

В частности, Анджей Дуда сообщил о передаче данных самолетов сразу после встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Как можно понять, дело касается истребителей, полученных Варшавой от Чехии в 1995-м году, в обмен на вертолеты, произведенные в Польше. На данный момент, в соответствии с открытыми данными, Польша располагает 28 истребителями МиГ-29, однако, по словам Дуды, в рабочем состоянии — только 16 из них.

Отметим, что подобные заявления являются первыми официально подтвержденными поставками боевой авиации для Украины, которая запрашивала эту технику, начиная с момента февральского российского вторжения. Также Польша обещает продолжить отправку схожей авиатехники и в будущем.

Ранее мы писали, что Моравецкий озвучивал предварительные сроки передачи истребителей МиГ-29 из Польши в Украину, и речь шла о 4-6 неделях.