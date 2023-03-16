О том, что решение о «приводнении» БПЛА MQ-9 «Reaper» одобрено при личном участии российского диктатора, пишет «НБН», ссылаясь на материал телекомпании NBC News.

По информации NBC News, поначалу истребители ВКС РФ «поливали» MQ-9 «Reaper» авиационным топливом, что, полагают в американской разведке, указывает на желания только сбить боевой дрон с курса или же «ослепить» его сенсоры. Однако по словам американского высокопоставленного чиновника, «агрессия при перехвате входила в намерения российского руководства», при этом, один из представителей Госдепа сообщил – данный перехват одобрил лично Владимир Путин.

Напомним, что один из российских самолетов практически подрезал винт БПЛА — что, по словам Белого Дома произошло преднамеренно, но в Кремле это отрицают, выдавая столкновение за ошибку пилота ВКС РФ. Также, следует отметить — сейчас россияне активно ведут поиск обломков с помощью кораблей и самолетов, но в США так и не увидели никаких признаков того, что их удалось отыскать.

Ранее мы писали, что Данилов прокомментировал сбитие американского БПЛА россиянами — какой сигнал Путин послал Западу.