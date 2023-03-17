О том, что ВС РФ, с приданными им наемниками ЧВК «Вагнер», закрепились к западу от реки Бахмутки, протекающей через город Бахмут, пишет «НБН», ссылаясь на разведывательную сводку Минобороны Великобритании, опубликованную «Голосом Америки».

В Министерстве обороны указали – русло этой реки буквально на днях фактически стало четко выделять линию фронта в боевом противостоянии в Бахмуте, то есть ВСУ продолжают оборонять западную часть города. При этом, подчеркивает военная разведка Великобритании, темпы российского наступления значительно снизились, если сравнивать с январем текущего года.

Основной причиной «затишья» является временное истощение сил российских оккупантов до такой степени, что, похоже, даже локальное наступление сейчас не может носить устойчивый характер. Возможно, когда ВС РФ нарастят свой «наступательный потенциал», пополнив личный состав и боеприпасы, ситуация может измениться. До того времени, в российском командовании, «вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной всей линии фронта».

Ранее мы писали, как в ISW оценили способность «вагнеровцев» захватить Бахмут.