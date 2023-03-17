О том, есть ли у сотрудников различных предприятий и учреждений Украины право на отказ от исполнения своих трудовых обязанностей в моменты ракетных ударов российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, в текущих нормах трудового законодательства нет пункта относительно запрета на работу во время воздушной тревоги, как и не указывается, какую ответственность понесет работодатель, если заставит сотрудника работать.

Однако в функции государства входит обеспечение мерами гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций, под которые подпадают: население, территории и имущество, например, военного характера. Для исполнения указанных функций гражданской защиты, государство может привлекать материально-технические ресурсы любых уровней. Таким образом, все работодатели обязаны гарантировать защитные мероприятия для своих работников, включая и то время, когда звучит оповещение о воздушной тревоге. Это касается практически всех ситуаций, за исключением тех, когда сотрудник заключил трудовой договор о дистанционной работе.

Кроме того, со своей стороны работник обладает законным правом на отказ от выполнения порученной работы, если возникла производственная ситуация, опасная для его жизни/здоровья/окружающих его людей/окружающей среды.

Если же наниматель станет пренебрегать правилами гражданской защиты, в «УК Украины» для него предусмотрено несение ответственности за подобные действия, и это касается: нарушений требований об охране труда, нарушений требований пожарной/техногенной безопасности и служебной халатности.

Ранее мы писали, что в Воздушных силах рассказали, какую хитрость оккупанты применяют во время ракетных атак.