О том, что китайские промышленники скрытно отправляли в страну-агрессор как минимум одну тысячу штурмовых винтовок, пригодных к использованию на войне с Украиной, включая прочее оборудование, например, комплектующие для беспилотников или бронежилеты, пишет «НБН», ссылаясь на издание «Голос Америки».

По соответствии с обнародованными данными, поставки начались в июне и якобы закончились в декабре 2022-го года. В частности, от крупнейшего государственного оборонного подрядчика Китая, «China North Industries Group Corporation Limited», в прошлом июне были отправлены винтовки для компании «Техкрим» (связана с Кремлем). Указанные винтовки «CQ-A» практически копируют американскую M-16, однако по документации проходят как «гражданские охотничьи ружья».

Также, через территорию Турции, несколько российских компаний ввезли 12 партий деталей для дронов, произведенных Китаем и бронежилеты. При этом, еще одно китайское предприятие, с ноября по декабрь, поставляла в РФ компоненты к таким же беспилотникам, но уже транзитом через Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее мы писали, что советник Залужного объяснил, почему Китай не будет поддерживать Россию оружием.