Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на выступление Путина в эфире телеканала «Россия 1».

Так, со слов президента РФ стало известно, что Россия не начала полномасштабного вторжения против Украины раньше по двум причинам.

Во-первых, кремлёвский диктатор сказал о том, что он надеялся на то, что всё удастся решить мирным путём с помощью переговоров, но не получилось. Во-вторых, президент РФ отметил, что в 2014 году армия Российской Федерации скорее всего не была готова к полномасштабному вторжению, также в России не было и нужного оружия, как вот например гиперзвуковых ракет.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что действующий президент РФ приехал в Крым с рабочим визитом.