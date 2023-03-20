О том, что такие договоренности, похоже, просто являются «тактикой торможения», которая может помочь российским оккупантам накопить силы, а потом продвигаться вглубь территории нашего государства, пишет «НБН», ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное в The Guardian.

По словам Блинкена, в мире не должны оказываться в заблуждении «никакими тактическими шагами» Москвы, которую поддерживает либо КНР, либо любое другое государство, поскольку это, вероятно, позволит России «заморозить войну на собственных условиях».

По мнению госсекретаря США, сегодняшний визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, в особенности после того, как в Международном уголовном суде выдали ордер на арест Путина, только указывает на то, что Пекин полагает — Кремль не должен нести ответственность за свои военные преступления в Украине.

Ранее наш информационный портал писал, что в суде Гааги озвучили срок действия ордера на арест Путина.