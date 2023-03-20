О том, что среди указанных суден, нет носителей «Калибров», но достаточно прочих сил ВМС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на подробную инфографику, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Военно-Морских Сил ВСУ.

В частности, по состоянию на этот понедельник, 20- марта:

в воды Черного моря на боевое дежурство вышло 5 кораблей российских оккупантов;

в воды Азовского моря — 1 корабль российских оккупантов;

в воды Средиземного моря – не более 7 кораблей российских оккупантов(3 — носители крылатых ракет «Калибр», с вероятным суммарным залпом в 20 ракет).

Также, за минувшие сутки, в интересах РФ, проход через Керчь-Еникальский пролив осуществили:

в акваторию Азовского моря — 15 судов(3 судна продолжили перемещаться к проливу Босфор);

в акваторию Черного моря — 29 судов(6 судов продолжили перемещаться к проливу Босфор).

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