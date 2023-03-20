О том, что Министерство иностранных дел Китая, как раз перед визитом Си Цзиньпина в Москву, своеобразно отреагировало на решение относительно ареста Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера МИД КНР Вана Вэньбина, опубликованное в издании The Guardian.

В частности, в Пекине призвали суд Гааги «занять объективную и беспристрастную позицию», и с уважением соблюдать так называемый «юрисдикционный иммунитет глав государств» в соответствии с нормами «международного права».

По словам Вэньбина, в МУС обязаны не допускать «политизации», включая «политику двойных стандартов», поскольку прочие «военные интервенции» государств, так и не привели к выдаче ордеров на аресты глав стран-виновников.

Отметим, что от Китая снова прозвучала риторика, касающаяся намерений Пекина и в дальнейшем отыгрывать «объективную и справедливую роль» в пресловутом «украинском кризисе», не исключая и взятия на себя «конструктивной роли» в «мирных переговорах».

Ранее мы писали, как в РФ отреагировали на заявление немецкого министра об аресте Путина.