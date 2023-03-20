О том, что все чаще киберпреступники обещают перечислить финансовую помощь от различных благотворительных организаций, иногда и при условии оплаты минимального взноса за юридические услуги, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, опубликованное в официальном Facebook-акаунте «Красного Креста Украины».

Как пишут в «Красном Кресте Украины», никакого перевода за юридические услуги в этой организации не ожидают, а мошенники попросту ведут не только сбор средств от граждан, но и накапливают их личную информацию (например, номера карт, ФИО и все, что можно назвать персональными данными), создав для этого поддельную страницу «Международного фонда помощи Красного Креста» с адресом уже удаленным top-helps.top, а оригинальный интернет-ресурс фонда находится по этой ссылке.

Таким образом, все обещания злоумышленников относительно перечислений финпомощи на сумму в 148 600 гривен, после оплаты всего лишь 237 гривен «за юридические услуги», являются абсолютно ложными. Не стоить верить и в то, что при отказе от затребования средств такой помощи в течение 24 часов, деньги за оплаченные услуги якобы вернутся к отправителю, а второй раз помощь будет получить невозможно.

«Красный Крест Украины» подчеркивает, что не имеет никакого отношения к «фейковому» сайту, и не занимается выплатами подобных платежных пособий, а также никогда не берет плату за юридические консультации или услуги.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде уточнили, облагаются ли денежная помощь беженцам какими-либо налогами.