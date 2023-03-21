О том, что беженцам приходится искать работу в государствах своего теперешнего пребывания, и это является весьма непростой задачей, однако в ближайшее время, украинцам, похоже, смогут помочь в поиске вакансий, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №2365, уже одобренный Верховной Радой Украины.

В частности, разработчики указанного проекта закона, предлагают оградить миллионы украинцев от разнообразных мошеннических схем, действующих в нашей стране в отношении как беженцев, так и «заробитчан». Например, довольно часто аферисты могли требовать деньги за потенциальное трудоустройство, в размере от 300 до 600 евро. Однако никакого положительного результата от подобных услуг не предвиделось, поскольку компании-посредники исчезали, оставив сотни обманутых людей без обещанной работы.

После вступления законопроекта в силу, в Украине вовсе запретят вышеуказанным компаниям-посредникам брать средства у соискателей работы, введя штрафы в сумме от 2 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (около 68 000 гривен). Также, будет сформирован госреестр, по которому станут проверять «рекрутеров» на добросовестность, и, если компания по поиску работы за рубежом отсутствует в официальном перечне, ей автоматически присвоят незаконный статус.

Ранее мы писали, что начиная с апреля, определенная категория пожилых граждан Украины, сможет рассчитывать на большие суммы своих пенсионных пособий.