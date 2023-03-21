О том, что, вероятно, Брайана Эбеля призовут «к ответу» за недавние заявления главы МИД Канады Мелани Джоли, относительно стремлений ее страны оказать максимально возможную помощь Украине в войне с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

По мнению российского министерства иностранных дел, высказанные Джоли слова, не более, чем «очередной русофобский выпад», и реакция Москвы выразится в «самых серьезных последствиях для двусторонних отношений» с Канадой.

Напомним, что не так давно, 10-го марта, глава МИД Канады Мелани Джоли сообщила: цель Канады — «безусловное ослабление способности России совершать нападения на Украину с тяжкими последствиями». Кроме того, Джоли призвала перейти к созданию условий, чтобы как российский диктатор, так и его соратники, были скорее «привлечены к ответственности» за ведение полномасштабной агрессии против нашей страны.

Впрочем, в Москве обещают оставить за собой право на любые «контрмеры», зависимо от дальнейших шагов канадского правительства.

Ранее мы писали об очередном «асимметричном ответе» России, и почему Кремль хочет созвать Совбез ООН.