О том, что спецслужбы предъявили Артемию Лебедеву обвинения относительно оправдания, признания правомерным и отрицание вооруженного вторжения России в Украину, включая «глорификацию» российских оккупантов, в соответствии с частью 3 статьи 436-2 «УК», пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале Службы Безопасности Украины.

Следственная группа располагает подтвержденной информацией, что Лебедев незаконно проникал на территорию ЗАЭС в июне 2022-го года, где провел съемку «заказного репортажа для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта», а позднее и «разгонял» этот противоречивый материал через собственную аудиторию в социальных сетях, например, в YouTube, из которого пропагандиста уже удалили.

Ранее мы писали, что медсестра теробороны ВСУ «сливала» позиции защитников Украины под Бахмутом оккупантам и за это была арестована СБУ.