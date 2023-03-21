О том, что научиться управлять современной западной авиатехникой с характеристиками, аналогичными F-16, защитники Украины могут не более, чем за полгода, пишет «НБН», ссылаясь на информацию от начальника авиации Командования ВС ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова, опубликованные в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

По словам Голубцова, не так давно два, украинских пилота начали процесс тестирования своих способностей в США, что, в итоге, позволило нашим союзникам оценить, с каким темпом летчики ВСУ смогут изучить управление современными боевыми самолетами, включая и F-16. В частности, уже появились позитивные новости — срок переобучения наших пилотов с устаревшего «советского наследия» на западные истребители, составит менее шести месяцев.

Также, помимо F-16, Украине необходимы и многоцелевые современные самолеты, способные выполнять широкий спектр задач, чего невозможно осуществить на старой советской авиатехнике. Впрочем, пока еще не установлено, какой еще тип самолетов, кроме МиГ-29, сможет получить наша страна.

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