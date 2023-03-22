О том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен – потенциальный союз России и Китая является весьма «опасным» и, судя по всему, не только для всех соседствующих государств, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Today Online.

В частности, по словам Моравецкого, посещение главой Китая Москвы, как минимум «вызывает у нас беспокойство», поскольку подобная «ось Пекин-Москва опасна». Кроме того, Польша постоянно, и пока безуспешно, «пытается убедить» Пекин отказаться от поддержки Москвы в ее агрессивной международной политике.

Отметим, что в первый раз, термин «ось зла» применялся в отношении агрессивного военного и экономического союза между Германией, Италией, Японией и другими государствами, которым в период Второй Мировой Войны противостояла антигитлеровская коалиция.

Ранее наш информационный портал писал, что в Вооруженных Силах Украины с подробностями рассказали, чего стоит ожидать от российских оккупантов после недавнего удара по Севастополю.