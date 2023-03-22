О том, что армия РФ начала расконсервировать проржавевшие танки Т-54/Т-55, и перемещать эту бронированную технику на эшелонах в направлении территории Украины, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Расследователи подчеркивают – подобные действия фиксируется впервые за все время, прошедшей с момента вторжения России в Украину, поскольку ранее, самыми старыми танками, которые российские оккупанты использовали против ВСУ, были Т-62, производившиеся с 1961-го года.

Данные Т-54 и Т-55 заметили на железнодорожных путях поблизости от города Арсеньев в Приморском крае РФ, где размещается Центральная база резерва и хранения танков.

Стоит уточнить, что Т-54 разработали в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, и, в совокупности с Т-55, всего было изготовлено около 40 000 штук этой бронетехники (Т-54 поступил на вооружение СА во второй половине 40-х годов прошлого века, а Т-55 – в конце 1950-х годов).

Особенность и, пожалуй, уязвимость таких танков — отсутствие дальномеров, баллистических вычислителей и систем управления огнем, включая примитивные прицелы и неполноценную стабилизацию пушки.

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