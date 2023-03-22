О том, что Москва, помимо всего прочего, вывела в море еще два корабля-носителя, которые суммарно могут сделать залп более, чем десятком ракет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны ОК «ЮГ» Натальи Гуменюк, сделанное во время национального телемарафона, транслирующегося на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, оккупанты значительно дополнили группу боевых кораблей в открытом море – фактически вдвое, так как поняли – у побережья Крыма вовсе не так спокойно, поскольку в этой местности фиксируется «определенная активность». Хотя Россия вынужденно увеличила число своих кораблей в Черном море, и все военные судна рассредоточены, среди них есть не менее двух надводных ракетоносителей, которые могут иметь снаряжение в 16 ракет «Калибр».

Таким образом, принимая во внимание и некоторые действия вражеской авиации за последние сутки, можно сделать вывод — уровень угрозы ракетного удара снова достаточно высок, «но это вряд ли будет массированный удар», а только «точечный».

Ранее мы писали, как украинские надводные беспилотники атаковали флот РФ в Севастополе.