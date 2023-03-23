О том, какие здравомыслящие слова прозвучали от координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, прокомментировавшего присвоение награды пилоту РФ, чей самолет врезался в дрон США над акваторией Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на собственный материал портала «Укринформ».

По словам Кирби, он не знаком ни с одной «другой подобной армией в мире, иными ВВС», в которых бы поддерживали своих военнослужащих за то, что те сталкиваются с беспилотниками, подчеркнув – если такое считается проявлением храбрости, «то, вероятно, у них иначе понимают это слово».

Также, представитель Вашингтона уверен — такое награждение не более, чем абсурд, так как:

Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными.

При этом, следует акцентировать – правительство США никоим образом не поощряют своих летчиков врезаться в препятствия:

Представления не имею, почему они наградили за храбрость пилота, который подвергал злонамеренному риску себя и имущество Соединенных Штатов Америки, а в лучшем случае — был просто идиотом.

Ранее мы писали о «приводнении» американского БПЛА истребителем РФ, и как Кремль отметил пилотов за «неимоверный подвиг».