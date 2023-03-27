О том, что с приходом следующего месяца, в зависимости от области, рост цен на «воду» для бытовых потребителей Украины составит от 10 до 30 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отметим, что расти тарифы станут в 2 этапа — в апреле и в июле.

Если обновленную стоимость услуг окончательно одобрят, что пока находится под вопросом, то с будущего месяца, больше всех за водоснабжение/водоотвод заплатят украинцы, подключенные к таким водоканалам:

к «Укрзализныце» в Черниговской области — 64,22 гривны/кубометр (вместо 46,87 гривны/кубометр);

к «Павлоградскому ВУВКГ» в Днепропетровской области — 63,94 гривны/кубометр (вместо 53,66 гривны/кубометр);

к «Новомосковскому водоканалу» в Днепропетровской области — 54,05 гривны/кубометр (вместо 44,84 гривны/кубометр);

к «Днипро-Кировоград» в Кировоградской области — 50,69 гривны/кубометр (вместо 45,97 гривны/кубометр);

к «Житомирводоканалу» — 48,35 гривны/кубометр (вместо 37,54 гривны/кубометр).

При этом, самая низкая стоимость услуг останется у тех, кто пользуется услугами:

«Львивводоканала» — 27,24 гривны/кубометр (вместо 25,88 гривны/кубометр);

«Черновцыводоканала» — 28,27 гривны/кубометр (вместо 27,91 гривны/кубометр);

«Хмельницькводоканала» — 29,28 гривны/кубометр (вместо 27,40 гривны/кубометр);

«Ивано-Франковскводоекотехпрома» — 29,60 гривны/кубометр (вместо 28,24 гривны/кубометр);

«Луцкводоканала» — 30,10 гривны/кубометр (вместо 28,42 гривны/кубометр).

У прочих водоканалов, стоимость услуг, в среднем, составит от 35 гривен/кубометр до 45 гривен/кубометр. Впрочем, такое повышение не затронет украинцев, проживающих в областях, сильно пострадавших вследствие вооруженной агрессии РФ: Харьковской, Херсонской и Николаевской.

Ранее мы писали, что Денис Шмыгаль сделал важное заявление о пересмотре тарифов на электроэнергию с апреля.