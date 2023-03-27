О том, что в Китае обратили пристальное внимание на опасные намерения Путина относительно размещения ЯО в Беларуси, и призвали кремлевского диктатора «сосредоточиться на дипломатии», пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, опубликованное изданием LIGA.NET.

По словам Нин, все заинтересованные стороны просто обязаны «сосредоточиться на дипломатическом решении», поскольку война с применением ЯО никогда не должна быть развязана. Также, спикер МИД КНР напомнила, что в начале 2022-го года, лидеры ядерных держав выступали с совместным заявлением, в котором утверждали — невозможно выиграть или вести ядерную войну:

Следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.

Дипломат акцентировала, что в теперешних обстоятельствах, «все стороны должны работать вместе, чтобы поспособствовать разрядке ситуации».

Напомним, что на днях, 25-го марта, Путин угрожал размещением тактического ЯО на территории Беларуси якобы в ответ на планы союзной Великобритании поставить в нашу страну боеприпасы с обедненным ураном.

Ранее мы писали, что эксперты рассказали, почему Путин разместит ядерное оружие в соседней Беларуси.