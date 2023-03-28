О том, что около 2 000 компаний, зарегистрированных вовсе не в РФ, только направили заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России, чтобы наконец экстренно реализовать свою российскую собственность и покинуть эту страну, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Financial Times.

Как стало известно от представителя одной такой компании, российская комиссия собирается только 3 раза в месяц, и за одно такое заседание, чиновники РФ рассматривают всего лишь 7 заявлений. Таким образом, если подобный темп будет сохраняться и в дальнейшем, то на изучение уже поданных заявок у указанной комиссии уйдет почти 8 лет.

Журналисты утверждают, что все иностранные компании, которые стремятся «освободиться от груза» своего российского бизнеса, на постоянной основе сталкиваются с все новыми ограничениями. В частности, на днях появилась интересная информация — теперь компании из «недружественных» стран обязаны сделать «добровольное» пожертвование в госбюджет России, и это не менее 10 процентов от рыночной стоимости реализованных активов.

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