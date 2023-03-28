О том, что российские захватчики не так часто идут на штурм в окрестностях Бахмута, и это фиксируется в течение последних нескольких дней, однако подобная малая активность вряд ли связана с угасанием наступления ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, прозвучавшее эфире телемарафона, транслирующегося YouTube-каналом «ТСН».

По словам Череватого, за последние три дня уже можно понять – «количество боеприкосновений несколько уменьшилось», однако для окончательных выводов необходимо проведение «серьезного анализа», так как оккупанты могут всего лишь «перегруппировывать войска». Таким образом, только «ближайшие дни, недели покажут, что является причиной на самом деле».

Впрочем, Бахмут так и остается основным направлением, на которое направлены удары врага: за последние 24 часа, ВС РФ только у самого города 70 раз атаковали – произошло 19 боевых соприкосновений, при этом, 14 из них в ближних районах именно этого населенного пункта.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул успехи украинских бойцов:

Враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Также были подбиты «Гвоздика» и РЭБ «Стриж».

Ранее мы писали, что Сырский раскрыл задачи, которые стоят перед защитниками на данном этапе обороны Бахмута.