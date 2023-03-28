О том, что дело касается, в первую очередь, тех украинцев, домовладения которых разрушены вследствие военных действий, но и это еще не все «льготники», пишет «НБН», ссылаясь на постановление №206, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В соответствии с этим документом, на период военного положения в Украине, запрещается налагать любые штрафы за неуплату коммунальных услуг, и это:

перерасчеты в пользу поставщика услуг;

взыскания;

инфляционные начисления;

годовые проценты, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное или частичное внесение платы за коммунальные услуги.

Также не допускаются приостановления предоставления услуг бытовым потребителям при неуплате или неполной оплате квитанций.

Таким образом, если гражданин не в состоянии заплатить за оказанные коммунальные услуги, то и отключить от поставок электроэнергии, природного газа или воды его не могут, но долг погасить стоит, на что дается не менее 30 дней после завершения войны с РФ.

Кроме того, в ситуации, когда у потребителя разрушено домовладение по причине боевых действий, то есть и «коммуналкой» никто не пользуется — за такие услуги тоже можно не уплачивать. Отметим, что если задолженность за коммунальные услуги образовалась до 24-го февраля 2022-го года, не оплачивать ее можно только если жилье и имущество фактически уничтожено. Для этого, потерявшим жилье потребителям нужно уведомить свои коммунальные предприятия-поставщики, включая и правоохранительные органы.

Помимо вышеописанного, не платить за коммунальные услуги могут покинувшие страну украинцы, если уехали и не используют «коммуналку» более 30 календарных дней. Но и это необходимо подтвердить, предоставив о своем выезде заявление и документальные подтверждения относительно отсутствия в жилье для коммунальных предприятий по водоснабжению и водоотводу/снабжению горячей водой/вывозу бытового мусора:

справку о временном месте жительства;

справку о лечении;

справку о прохождении военной службы;

справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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