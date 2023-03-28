О карте, созданной на основе информации из открытых источников, на которой можно рассмотреть — процесс вывоза несовершеннолетних украинцев в России имеет регулярный характер, поскольку к нему заранее подготовились, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Уже можно понять, что детей из Украины депортируют постоянно, и это касается как прифронтовых, так и отдаленных от войны регионов. Оккупанты отправляют в лагеря:

сирот (в особенности, если убийство их родителей совершили сами россияне);

детей из интернатов (невзирая на то, что у некоторых из них остались родственники в Украине);

детей, чьи родители не прошли так называемую «фильтрацию», и отправлены в тюрьмы.

Отметим, что в этих «зонах», в соответствии с предварительно заготовленной программой, детей Украины насильственно обучают российской истории, искривленной трактовке относительно начала войны с Украиной и словам гимна РФ, то есть попросту подвергают интенсивной идеологической обработке.

На карте, размещенной ниже, нанесено 57 детских и военизированных лагерей:

Ранее мы писали, что аналитик рассказала, когда действительно Путина смогут взять под стражу за принудительную депортацию маленьких украинцев в РФ.