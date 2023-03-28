О том, как чудом выживший в противостоянии с защитниками Украины, раненный вояка ВС РФ жалобно рассказал о всем, что ему избыточно выпало на фронтах в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на запись телефонного разговора, опубликованную в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, оккупант весьма эмоционально и несдержанно высказывается об огромных потерях в «живой силе», попутно сетуя на плохое обеспечение армии РФ в Украине. По словам россиянина, весь личный состав 3-й ОМСБр 1-го армейского корпуса ВС Российской Федерации успешно «утилизирован» ВС Украины, при этом, мобилизованных Кремлем «освободителей» даже не кормят, и тем остается надеяться только на «фарш» из своих же сослуживцев:

Та с первого числа, как на штурм пошли, и это сегодня только вышел. Все погибли, братан. Никого… Там такой фарш, бл*дь, а не война. Только вышел — ни попить там них*я, ни пожрать. Да ну, там ж*па полная, Виталий.

Ранее наш информационный портал писал, что Сырский раскрыл задачи, которые стоят перед защитниками на данном этапе обороны Бахмута.