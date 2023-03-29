О том, как именно злоумышленники попытались поправить свое материальное положение за счет интенсивных продаж гуманитарной помощи, подробно пишет «НБН», ссылаясь на материал Государственного Бюро Расследований Украины.

Группа следователей установила, что в апреле прошлого года, обвиняемые решили обратиться в одну из частей ВСУ с предложением бесплатно привезти защитникам Украины гуманитарную помощь, состоящую из броневых пластин и защитных шлемов. Для этой операции, злоумышленники запросили у военнослужащих предоставление руководству частного предприятия сертификатов, необходимых для ввоза соответствующих товаров, что позволило бы исключить полноценное прохождение таможенного оформления, включая уплату таможенных сборов.

Получив вышеуказанные сертификаты, преступники завезли из Польши в нашу страну 1 500 броневых пластин и 300 защитных шлемов, с задекларированной стоимостью груза, на тот момент, в 800 000 гривен, а рыночной – около 8 млн гривен. Впрочем, вместо безвозмездной передачи этого товара военным, предприниматели предложили офицерам части самостоятельно выкупить шлемы и пластины по рыночной цене. После того, как командование отказалось, горе-предприниматели стали реализовывать броневые пластины и шлемы через несколько собственных магазинов.

Теперь владелец и руководитель данной торговой сети, могут быть осуждены за незаконное получение доходов от продажи гуманитарной помощи и нарушение порядка международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю (часть 3 статьи 201-2 «УК Украины», часть 1 стать 333 «УК Украины»), и отправиться за решетку на срок до 7 лет.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, без помощи какой страны Украина потерпит поражение в войне с РФ.