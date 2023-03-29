О том, что сразу после завершения текущего отопительного сезона, бытовые потребители Украины, вероятно, станут больше платить за газ, поскольку у основной газопоставляющей компании, НАК «Нафтогаз», сейчас сложилась сверхсложная финансовая ситуация, пишет «НБН», ссылаясь на мнение председателя правления «Союза потребителей коммунальных услуг» Олега Попенко, опубликованное «24 каналом».

Как предполагает Попенко, в соответствии с некоторыми прогнозами, «Нафтогазу» необходимы ежемесячные «вливания» из государственного бюджета в размере от 200 до 300 миллионов гривен. По этой причине, газопоставляющая компания может перейти к весьма непопулярным шагам, и повысить тарифы для бытовых потребителей. При этом, цена 1 000 кубометров газа на хабах в Европейском Союзе уже упала почти до 400 долларов, и, возможно, «голубое топливо» станет еще дешевле.

Таким образом, как именно поднимут тарифы в Украине, в точности неизвестно, но эксперт уверен:

Но мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11-12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов поднятия стоимости газа: первый этап – от 11 до 12 гривен, второй — сразу до стоимости в 16 гривен.

Отметим, что сейчас «Нафтогаз Украины» поставляет «голубое топливо» по стоимости в 7,96 гривны/кубометр, так как действует мораторий на повышение тарифов в период войны с РФ, но некоторые компании-поставщики, например «СветГаз» уже берут за один куб 28,99 гривны.

Ранее мы писали, как с апреля в Украине изменятся тарифы на воду.