О том, что российским захватчикам настоятельно не рекомендуют как-либо доверять местным жителям временно оккупированных территорий Украины, и не только это, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В частности, теперь руководство оккупационных администраций ясно поняло – россияне являются врагами и никаких так называемых «добровольных присоединений» или «освобождений» попросту нельзя бескровно реализовать, и по этим причинам, упорно советует своим солдатам исключить любое общение с местными. В частности, враги издали новую инструкцию для «участников СВО», в которой подробно расписали, как действовать не только «в тылу», но и на самом фронте.

Например, российским воякам необходимо не только избегать контактов с украинцами, так как наши партизаны постоянно сдают позиции ВС РФ:

Можно сделать выводы, что подобные советы весьма контрастирует с заявлениями относительно «освобождения» украинцев и встреч «освободителей» цветами, которые так интенсивно продвигает российская пропаганда.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, без помощи какой страны Украина потерпит поражение в войне с РФ.