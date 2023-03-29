То, что ВС Украины, похоже, скоро получат весьма интересные БПЛА, которые смогут поражать цели на расстоянии не менее 3 000 километров, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичное сообщение, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Алексея Данилова.

По словам Данилова, этот своеобразный «украинский рой», будет состоять из нескольких десятков моделей БПЛА, а суммарно – из тысячи боевых дронов. Вполне вероятно, что это «беспилотное» подразделение ВСУ получит имя Матиаса Руста.

Напомним, что в 87-м году прошлого века, именно Руст успешно обошел хваленую систему ПВО СССР, и приземлился на Васильевском спуске в самом центре Москвы. Судя по всему, по этой причине секретарь СНБО и прикрепил к своему сообщению фото с самолетом этого немецкого пилота.

Ранее наш информационный портал писал, как Алексей Данилов прокомментировал решение Кремля относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.