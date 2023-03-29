О том, что от полноценных комментариев журналистам спортсмен поначалу отказался, но все же своеобразно обосновал свой противоречивый поступок, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

В частности, сразу после того, как журналисты подошли к боксеру, которого увидели на территории Киево-Печерской лавры в так называемый «последний день УПЦ МП», они попросили дать немного комментариев относительно подобного визита. Однако Александр не пожелал серьезно общаться, и заявил, что только «пришел молиться, а не комментировать».

По словам очевидцев, боксер отстоял часть службы и быстро покинул храм, даже не оставшись с верующими, которые пришли «оборонять» УПЦ МП.

Следует добавить, что Усик имеет репутацию глубоко верующего человека, с особой приверженностью к УПЦ МП – в этом январе, чемпион мира по боксу, во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте, прямо сообщил о своей верности московской версии православия и митрополиту Онуфрию. Впрочем, боксер недавно утверждал, что также желает одного — чтобы из этой церкви изгнали тех негодяев, кто исполняет преступные указания России, но при этом когда-то Усик был «готов защищать Лавру, если на нее нападут радикалы».

Напомним, что сегодня, 29-го марта, УПЦ МП обязана съехать с территории Киево-Печерской Лавры.

Ранее мы писали, как Данилов озвучил нюансы «выселения» УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.