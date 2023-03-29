О том, что отпускная стоимость в рознице на дизельное топливо и автогаз в нашей стране, на эту среду, 29-е марта, с учетом вторника, несколько просела, но при этом подешевел и бензин, информирует «НБН», ссылаясь на мониторинг, опубликованный аналитиками «Консалтинговой группы А-95».

Согласно вышеуказанному ценовому мониторингу, усредненная розничная стоимость бензина разновидности «А-95» сейчас составляет 47,17 гривны за один литр (меньше на 6 копеек), дизельного топлива — 47,43 гривны за один литр (меньше на 12 копеек), а сжиженного газа — 21,77 гривны за один литр (меньше на 12 копеек).

Если более подробно, то розничные цены на АЗС Украины выглядят так:

Следует напомнить, что в соответствии с информацией Госслужбы статистики Украины, в минувшем феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, бензин «А-92» стал дешевле на 3,4 процента — 49 гривен/литр, бензин марки «А-95» на 4,6 процента — от 48,3 гривны за один литр, ДТ на 5,4 процента — от 51,7 гривны за один литр, а сжиженный газ на 11,9 процента — от 24,5 гривны за один литр.

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