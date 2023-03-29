О том, что антициклон с непривычным именем «Liliosa», изгонит снежные воздушные массы из неба над Украиной, и по этой причине, кое-где даже покажется солнце из-за туч, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз погоды, опубликованный в Facebook-аккаунте синоптика Натальи Диденко.

По словам Диденко, именно остатки предыдущего атмосферного фронта вызовут выпадение мокрого снега в восточных областях Украины. При этом, антициклон повлияет на ветер, и тот постепенно успокоится, за исключением центральных и восточных регионов, где вероятны порывы силой от 15 до 20 метров в секунду.

Впрочем, холодные метеоусловия в Украине продлятся еще немного: в ночь на 30-е марта, температура воздуха останется в диапазоне от 0 до 5 градусов мороза, а местами, хоть и с прояснениями, будет от — 9 до — 6 градусов по Цельсию. С наступлением четверга потеплеет до + 4…+ 10 градусов по Цельсию, а в западных областях даже до + 7…+ 12 градусов по Цельсию. Самые малоприятные погодные условия этим днем – на востоке Украины: от + 1 до + 4 градусов по Цельсию.

В столице Украины 30-го марта тоже хоть и холодно, но солнечно, и без осадков. Ближайшей ночью — от — 4 до — 1 градуса по Цельсию, а днем – от + 4 до + 7 градусов по Цельсию.

Напомним, что ощутимое потепление в Украине ожидается не ранее, чем в эти пятницу и субботу.