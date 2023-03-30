О том, что после того, как Словакия передала в Украину первую партию своих истребителей МиГ-29, уже с этого четверга, 30-го марта, данные боевые самолеты уже защищают украинское небо над крупным городом, пишет «НБН», ссылаясь на словацкий портал Sita.

В частности, речь идет о четырех истребителях МиГ-29SA (суммарно ВС ВСУ получат не менее 13 самолетов из Словакии), уже выполняющих поставленные командованием задачи в небе над Харьковом.

Отметим, что указанные истребители, хоть и фактически являются «советским наследием», в середине 2000-х годов прошли глубокую модернизацию в Словакии, вследствие чего получили электронику западного производства, системы навигации и современные мониторы в кабинах пилотов. Также, подобные необходимые обновления, похоже, предусматривают и последующую установку на эти истребители некоторых образцов западных вооружений.

Ранее мы писали, что Беларусь могла получить от Российской Федерации еще одну партию тяжелого вооружения.