О том, что в Пекин не желает прерывать плотное взаимодействие с ВС РФ, ссылаясь на необходимость усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Москвой, пишет «НБН», основываясь на заявлении спикера Министерства обороны Китая Тань Кэфэя, опубликованном в издании The Guardian.

По словам Кэфэя, РФ и КНР начнут разрабатывать введение масштабных инициатив в сфере безопасности, и одновременно расширять «военное доверие», чтобы «совместно защищать международную справедливость». Спикер Минобороны КНР подчеркнул, что Москва и Пекин уже приступили к подготовке совместных военных учений, включая коалиционное патрулирование воздушного пространства и территориальных вод.

Стоит напомнить, что 20-го марта, лидер КНР Си Цзиньпин посещал с официальным визитом Москву, где провел встречу с бессменным российским диктатором Путиным. При этом, по мнению аналитиков ISW, переговоры Путина и Си Цзиньпина не привели к заключению желаемого партнерства.

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