О том, что Пекин не замечает существенного различия между позициями РФ и Украины, потому маловероятно отыгрывание КНР основной роли в окончании этой войны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля, прозвучавшее в период проведения дискуссии в Мадриде, и опубликованное в The Guardian.

По словам Борреля, Китай вполне мог стать весьма ощутимым посредником, только если бы интенсивно поспособствовал заключению мирного соглашения с РФ касательно прекращения полномасштабной войны против Украины. Однако Пекин не в состоянии самостоятельно выступить в ином качестве, поскольку «не видит разницы между агрессором и жертвой агрессии».

Таким образом, текущие отношения Китая с ЕС так и останутся прямо зависимы от боевых действий на территории Украины, вплоть до достижения справедливого мира, о чем напоминала и Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, что Пионтковский озвучил причину и вероятную дату завершения войны в Украине.