О том, что судя по всему, ВС РФ фактически безуспешно планируют оказаться в административных границах Донецкой и Луганской областей, при этом постоянно штурмуя укрепленные позиции ВСУ по нескольким направлениям, пишет «НБН», ориентируясь на карту, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В соответствии с картой британской военной разведки, захватчики пытаются малорезультативно атаковать ВСУ по трем направлениях на востоке Украины: бои идут как в районе Бахмута, так и поблизости от Авдеевки, и около Лиманско-Купянска.

Следует отметим, что Бахмут по-прежнему в эпицентре боевых действий – бои не утихают в городе и по окраинам. Таким образом, оккупанты все еще пробуют взять Авдеевку «в кольцо», но в ВСУ противостоят вражеским намерениям и не дают им продвинуться.

На прочих направлениях фронта в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях тоже длятся локальные бои, но никакого существенного продвижение ВС РФ не зафиксировано.

Стоит напомнить, что основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявлял — его наемники «юридически захватили» Бахмут, но, по словам Сергея Череватого, подобная информация – не более, чем ложь пропагандистов.

Ранее мы писали, что британская разведка выяснила, зачем Минобороны РФ реанимирует имидж бригады, которая провалила атаки под Угледаром.