О том, что подобные изменения законодательства, в первую очередь, затронут украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, то есть граждан, не располагающих возможностью, ради назначения пенсии посетить органы ПФУ, потому начисления будут теперь проводить в автоматическом режиме, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, размещенную на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, ранний процесс расчета пенсий, значительно упростят поправками к законам только на определенное время — на период действия военного положения, а также в течение 3-х месяцев после его прекращения/отмены.

Согласно вышеописанным правкам, выплаты будут назначать так:

в соответствии с возрастом — с даты, последующей за днем достижения пенсионного возраста;

по причине инвалидности — с даты присвоения группы инвалидности;

из-за потери кормильца — с даты, последующей за днем смерти кормильца;

по выслуге лет — с даты, последующей за днем увольнения с места официального трудоустройства, дающей право на подобную пенсию (если это произошло не ранее 24-го февраля 2022-го года).

Кроме того, нормы измененного закона коснутся и граждан Украины, до вторжения РФ проживавших на временно оккупированных территориях/территориях, где проходили боевые действия, даже если украинцы уже покинули их.

Ранее мы писали, что украинцам, которые соответствуют определенному возрасту, должны начислять ежемесячные доплаты к пенсионному пособию.