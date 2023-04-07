О том, что после выезда на постоянное место жительства, от Государственной миграционной службы должна поступить информация об этих лицах в органы Пенсионного фонда (ПФУ), и только основываясь на таких сведениях, может продолжаться начисление пенсионных выплат, а также как правильно поступить в подобной ситуации, пишет «НБН», основываясь на статье 51 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении», размещенной на официальной странице Верховной Рады Украины.
Один из вариантов, позволяющий получить положенную пенсию, – предварительно обратиться в отделение ПФУ с заявлением и документами относительно выезда на постоянное место жительства за пределы Украины, и получить средства в досрочном порядке. Выплаты выдадут сразу за полгода, считая с месяца, последующего за месяцем снятия с учета по предыдущему месту жительства.
Еще одна аналогичная возможность – оформить получение пенсии за границей, в дистанционной форме, с помощью сайта электронных услуг ПФУ, и для этого необходимо:
- зайти на портал ПФУ;
- войти в личный кабинет, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- остановиться на вкладке «Заявление о назначении пенсии» в подразделе «О пенсионном обеспечении»;
- согласиться на удаленное информирование, избрав способ получения сообщений об обработке заявления;
- нажать на пункт «Продолжить» и выбрать вариант пенсионного пособия.
Кроме того, на этом же портале, нужно заранее загрузить пакет документов, и вписать свои персональные данные:
- заполнить анкету, дав согласие на передачу/обработку своей информации;
- прикрепить отсканированные копии документов, перечень которых «всплывет» перед оформлением заявления;
- свериться с данными, и, если нужно, откорректировать их, и, если все в порядке — подписать заявление с помощью КЭП, нажав «Подписать».
Стоит отметить, что пенсию могут не назначить, если ПФУ не будут получены все запрашиваемые документы/возникнут трудности с подтверждением стажа или зарплаты — в таких случаях следует явиться в органы соцзащиты населения лично.
Ранее мы писали, что в Верховной Раде приняты поправки к важному закону о назначении пенсии.