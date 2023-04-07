О том, что для совершения удачного контрнаступления, ВСУ просто необходимо завоевать «воздушный» приоритет над российскими оккупантами, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил Юрия Игната, прозвучавшее на YouTube-канале «Укринформ-TV».

По словам Игната, наступление ВСУ станет успешным, исключительно после получения преимущества в воздухе, поскольку без него, воевать «под огнем вражеской авиации — это довольно сложный вопрос, мягко говоря». Также, Украина ведет «противовоздушное сражение», уничтожает наземные или морские российские «средства поражения», а иногда и «вражескую авиацию, когда она приближается близко к нашим границам». По этим причинам, говорить, что на данный момент «уже должно произойти контрнаступление» без того, что действительно «усилит наше господство в воздухе, наше преимущество — вряд ли возможно».

Можно подвести некий итог – без скорейшего предоставления ВСУ современных многоцелевых самолетов не менее, чем 4-го поколения, в частности, F-16, сложно представить «быстрое воплощение мечты в жизнь».

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