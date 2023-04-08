Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Как сообщается в источниках, 8 апреля, приблизительно в 11:00 в городе Феодосия на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы.

Сообщается, что всего прозвучало два взрыва. Так называемый «глава» Крыма Аксёнов заявил, что над Феодосией была сбита ракета, запущенная украинской стороной.

Местные телеграм-каналы также рассказали о том, что взрывы прозвучали недалеко от порта в Феодосии.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, касательно освобождения Крыма.