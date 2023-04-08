О том, что до самого наступления большого религиозного праздника Пасхи, устойчивого тепла в Украине не ожидается, поскольку существенное улучшение погоды вероятно только с середины апреля, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Facebook-акаунте народного предсказателя погоды Станислава Щедрина.

Согласно предоставленному прогнозу, до самой Пасхи над всей территорией Украины продержится весьма влажная и прохладная погода, так как отметки на термометрах, практически повсеместно, вряд ли превысят диапазон от +8 до +13 градусов по Цельсию. Впрочем, в восточных областях вероятны незначительные колебания температуры в большую сторону, и столбики иногда покажут от +11 до +14 градусов по Цельсию.

Таким образом, основываясь на уверенных словах народного синоптика, устойчивое летнее тепло возможно в Украине не ранее 15-16 апреля.

Ранее наш информационный портал писал о том, смогут ли жители побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи в этот летний сезон.