О том, каким образом принадлежащая Людмиле Путиной-Очеретной микрофинансовая организация, в течение года с момента начала полномасштабной войны против Украины, резко подняла свою прибыль минимум на 140 млн российских рублей (около 1,7 млн долларов США), пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал российского издания «Можем объяснить».

В частности, связанная с Путиной-Очеретной компаний «КарМани» («CarMoney»), выдающая кредиты под залог автомобилей, по результатам 2022-го года, смогла подзаработать рекордных 391,3 млн российских рублей (4,7 млн долларов США), то есть прирост составил 66 процента, если сравнивать с относительно мирным временем.

Отметим, что Путиной-Очеретной лично направили из фондов «CarMoney» не менее 58 млн российских рублей (эквивалент 700 000 долларов США) в 2022-м году – это указано в финансовой отчетности. Данные выплаты осуществили через собственника организации — кипрский оффшор «Carmoney CY LTD», контролируемый компанией «Меридиан», 99-процентами которой владеет экс-жена Путина. Стоит подчеркнуть, что такие заработки напрямую связаны с долгами простых граждан, поскольку «закредитованность» россиян, за минувший военный год, является неким «антирекордом».

Ранее мы писали, что Гиркин назвал спикера Госдумы Володина гомосексуалистом и пояснил, почему Путин до сих пор остается президентом.