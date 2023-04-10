О том, что в оставшиеся дни недели, над Украиной опять пройдет довольно много дождей, и если со среды возможно постепенное повышение температуры, с самым теплым днем в пятницу 14-го апреля, но уже на выходных вновь незначительно похолодает, пишет «НБН», основываясь на данных «Погода-УНИАН».

Во второй день недели, 11-го апреля, в западных и северных регионах Украины – относительно ясная погода. В южных, юго-восточных, и местами западных областях — дожди.

В среду, 12-го апреля, осадки распространятся практически повсеместно, чем немного снизят столбики термометров: холоднее всего станет на севере – от +9 до +11 градусов по Цельсию. В западных областях — от +10 до +13 градусов по Цельсию, до +14 градусов по Цельсию — в центральной части, на юге отметки на термометрах покажут от +9 до +14 градусов по Цельсию, а в восточных областях – от +11 до +17 градусов по Цельсию.

В экваторе недели, 13-го апреля, метеоусловия слегка стабилизируются, поскольку осадков будет меньше, а температурный диапазон расширится на градус или даже два.

В пятницу, 14-го апреля, в Украине снова потеплеет: на западе температура воздушных масс поднимется до +16…+17 градусов по Цельсию, на севере – до +14…+15 градусов по Цельсию, на востоке – до +13…+14 градусов по Цельсию, в центре — от +11 до +17 градусов по Цельсию, и на юге – от +13 до +18 градусов по Цельсию. Дожди пройдут над западом, а также над востоком и северо-востоком страны.

К выходным в Украину опять вернутся дожди, с доминирующей пасмурной погодой. Температурные значения: на западе – от +11 до +16 градусов по Цельсию, на севере – до +13…+14 градусов по Цельсию, в центре и на востоке – от +14 до +16 градусов по Цельсию, и на юге – от +15 до +17 градусов по Цельсию.

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