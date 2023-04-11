О том, что Кремль хочет ввезти для выполнения определенных мероприятий в Мариуполе неблагонадежных личностей из РБ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прозвучавшее на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Андрющенко, совсем недавно, ему предоставили дополнительные сведения, касающиеся некоего решения — прибудут не только специалисты из России. В частности, Москва готова привезти, уже в ближайшее время, из Беларуси своих граждан, которые отбывали срок «за нетяжелые преступления» чтобы и они приняли посильное участие в строительных работах в Мариуполе.

Впрочем, советник мэра не рассказал, какие требования выдвинули заключенным из РБ, но отметил – строители из РФ, регулярно приезжающие в Мариуполь, очень хотят остаться на постоянном проживании в этом оккупированном населенном пункте, поскольку после сооружения ими жилых домов и целых кварталов, россияне воспользуются программой ипотеки, запущенной в РФ с февраля 2023-го года — под 2 процента:

Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, которые принадлежат приближенным к Кремлю. И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти.

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