О том, что наша страна обладает огромными возможностями, необходимыми для успешного весеннего контрнаступления, даже вопреки «утечке» документов американской разведки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, опубликованное на официальной странице Госдепартамента США.

По словам Остина, он недавно плодотворно общался с министром обороны Украины Резниковым, и после обсуждения целого ряда вопросов, сделал позитивные выводы — Киев остается «сосредоточенными на выполнении поставленной задачи». Глава Минобороны США полностью уверен – украинское руководство сделает все то, что совершают все «хорошие лидеры, великие лидеры», и станет «бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом».

В частности, украинцы располагают «замечательным планом для начала», но исключительно Президент Зеленский и командование, в действительности «знают все детали этого плана», и поэтому «имеют значительную часть возможностей (много военнослужащих и существенное количество вооружений)», незаменимых для продвижения «дальнейшего успеха».

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