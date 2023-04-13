О том, что Белый Дом не одобрил выдачу виз делегации РФ, включая разрешение на прибытие специального самолета министра иностранных дел России Лаврова, который и должен провести заседание Совбеза ООН, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение российского посла Анатолия Антонова, опубликованное в Telegram-канале представительства РФ в Соединенных Штатах Америки.

По словам Антонова, еще в конце позапрошлого месяца, посольство США в Москве якобы получило запрос относительно оформления виз для делегации РФ и росСМИ, однако и по сей день, не выдано ни одного разрешительного документа на въезд.

По мнению посла страны-агрессора, сотрудники американского посольства аннулировали встречу по рассмотрению заявок на визы российским пропагандистам без всякого объяснения причин, и потому «никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни». Кроме того, посольство РФ в США уже призвало Вашингтон без задержек перейти к оформлению указанных виз, а отказ в их выдаче обозначили, как нарушение обязательств государства, разместившего штаб-квартиру ООН.

Ранее мы писали, что страны Балтии ранее выступили категорически против того, чтобы Россия взяла на себя председательство в Совете национальной безопасности ООН в апреле.