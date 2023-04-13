О том, что россияне терроризируют украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, угрожая ожидаемым продвижением ВСУ, и принуждают местных жителей к определенным действиям, пишет «НБН», ссылаясь на слова замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, прозвучавшие на YouTube-канале «Військове телебачення України».

По словам Маляр, от ГУР поступила информация, что российские оккупанты активно запугивают местное население на временно оккупированных территориях, распространяя ложные сведения относительно негативных последствий возвращения украинской власти после контрнаступления ВСУ.

Подобным образом, представители российских оккупационных администраций, попросту заставляют украинцев в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей, в экстренном порядке эвакуироваться «в так называемые безопасные регионы РФ» или на «временно оккупированную территорию Крыма» для участия в выполнении тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений, естественно, под контролем вооруженных военнослужащих России.

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