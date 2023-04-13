О том, что высокопоставленные чиновники Украины весьма огорчены «конфиденциальным» мнением Минобороны США, согласно которому, наша страна может рассчитывать исключительно на «скромные территориальные выгоды» от запланированного контрнаступления, поскольку в «слитой» документации, в очередной раз, выставили весьма низкую оценку возможностям ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

По словам неуказанного источника, практически те же люди, которые ранее утверждали — Киев возьмут за 3 дня, на данный момент «сливают вредную и столь же бессмысленную информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира».

Кроме того, собеседник журналистов, видимо, представляющий оборонное ведомство нашей страны, подчеркнул – никуда не делись и определенные личности, продолжающиеся необоснованно сомневаться в преимуществе ВСУ в этом контрнаступлении:

Прогнозы шансов Украины не соответствуют действительности. Это дает нам основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по поводу полного вытеснения России из страны.

Ранее мы писали, как Данилов высказался о четырех сценариях по войне в Украине, опубликованных в СМИ.