О том, что в Министерстве Иностранных Дел КНР, сегодня, 14-го апреля, заявили об введении ограничений относительно продаж любого оружия сторонам так называемого «конфликта в Украине», и одновременно станут жестко контролировать вывоз продукции, имеющей двойное назначение, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам главы МИД КНР Цинь Гана, такая реакция последовала после выражения определенной доли обеспокоенности не только от властей США, но и от правительств других стран касательно того, что Китай, вероятно, рассматривал возможность предоставления военной помощи Москве, которую Пекин «поддерживает в политическом и риторическом плане», при этом, официально придерживаясь нейтралитета.

Таким образом, никаких отправок военной продукции из КНР не последует, так как «Китай придерживается осторожного и ответственного подхода», и «не будет поставлять оружие сторонам конфликта», включая и запуск мер по «управлению и контролю над экспортом товаров двойного назначения согласно законам и правилам».

Ранее наш информационный портал писал, что Китай начал военные учения у берегов Тайваня, после того, как глава государства встретилась с представителями США.