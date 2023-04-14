О том, какое именно противоречивое заявление поступило от так называемого «советника» российского «главы» Крыма Сергея Аксенова, Олега Крючкова, пишет «НБН», ссылаясь на материал проекта «Крым.Реалии».

По словам Крючкова, этим утром, около 8 часов, на экстренную линию 112 сообщили, что заминирован немалый перечень крымских школ, и потому местные «власти» приступили к отработке определенных «алгоритмов безопасности». Самое интересно: этот «советник», уже нашел виновников, так как полагает, что «с практически 100-процентной вероятностью — это очередная провокация украинских спецслужб». При этом, Крючков не подтвердил подобное заявление никакими фактами.

Также, российский госканал «Крым-24» публиковал сообщения о новой «волне «минирований» школ», которая «прокатилась по всему Крыму». В частности, в Керчи эвакуированы персонал и учащиеся из 1-й, 4-й, 9-й, 11-й, 12-й, 17-й, 19-й, 25-й и 26-й школ.

Ранее мы писали, что «глава» временно захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году на полуострове не будут проводить демонстрацию 1 мая и праздничные мероприятия 9 мая.